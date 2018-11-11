Украинского контрактника задержали за продажу взрывчатки и патронов

Служба безопасности Украины задержала контрактника воинской части в Херсонской области за незаконный сбыт боеприпасов. Об этом сотрудники СБУ написали в "Фейсбуке".
Сообщается, что оперативники поймали преступника сразу после того, как он продал пять килограммов пластита и две сотни патронов разного калибра.
Спецслужбы установили, что военнослужащий хранил предназначенные для незаконной продажи боеприпасы в тайнике в лесу недалеко от воинской части.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
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