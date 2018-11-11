Украинец Усик нокаутировал Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксёр Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, победив экс-чемпиона мира Тони Беллью.
Бой состоялся в Манчестере. Усик нокаутировал британца в восьмом раунде.
Украинского боксёра уже поздравили Пётр Порошенко и премьер Украины Владимир Гройсман.
Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 ноября 2018 г.
Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.
Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb
— Ни секунды не сомневался, что наш Александр победит. Спасибо за достойную чемпионскую борьбу. Украина гордится тобой! — говорится в сообщении Порошенко в "Твиттере".
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