Украинец Усик нокаутировал Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Читайте также

Украинец Усик нокаутировал Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира

157

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Украинский боксёр Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, победив экс-чемпиона мира Тони Беллью.

Бой состоялся в Манчестере. Усик нокаутировал британца в восьмом раунде.

Украинского боксёра уже поздравили Пётр Порошенко и премьер Украины Владимир Гройсман.

— Ни секунды не сомневался, что наш Александр победит. Спасибо за достойную чемпионскую борьбу. Украина гордится тобой! — говорится в сообщении Порошенко в "Твиттере".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×