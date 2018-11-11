Японская капсула с результатами экспериментов МКС приземлилась в Тихом океане

Японская капсула, которая предназначена для транспортировки материалов с МКС, приземлилась в Тихом океане. Об этом сообщает агентство JAXA.

Отмечается, что к аппарату направляется судно со специалистами. Внутри капсулы находятся кристаллы белков и другие материалы экспериментов.

Известно, что сброс аппарата был произведён на высоте 300 километров над Землёй с грузового корабля Kounotori 7. После вхождения в атмосферу у капсулы раскрылся парашют и она продолжила приземление. По времени это заняло 40 минут.

Ранее сообщалось, что Япония запустила ракету Н-IIВ с космическим грузовиком к МКС.