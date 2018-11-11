Провальное выступление. Фронтмен украинской рок-группы упал под сцену

Музыкант так прыгал, что доски на сцене концертного зала в Луцке не выдержали и сломались под его ногами на глазах у зрителей.

Вокалист украинской рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк провалился под сцену во время концерта в Луцке, пишет портал "Главред". Инцидент произошёл во время исполнения одной из композиций.

Сообщается, что певец танцевал и стремительно передвигался по сцене. В какой-то момент он сделал несколько шагов в сторону зрителей — и внезапно исчез из вида.

Спустя несколько секунд стало ясно, что Мартынюк угодил под сцену. На выручку мгновенно подоспели коллеги. Музыкант выбрался из ямы и продолжил выступление как ни в чём не бывало.

Как ранее писал Лайф, в июле похожий случай произошёл с рэпером из группы Gorillaz на фестивале в Копенгагене. Тогда музыканта пришлось госпитализировать, а концерт остановить.