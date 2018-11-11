СМИ: В Германии раскрыли заговор военных против неугодных политиков

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, по всей видимости, раскрыло заговор группы военных и спецназовцев с целью убийства политиков. Об этом со ссылкой на расследование сообщает Focus.

Издание утверждает, что в чатах и на собраниях группировка обсуждала планы по "Дню икс" — убийству в одном месте неугодных политиков. По данным СМИ, для этого участники заговора создавали секретные хранилища оружия и топлива. Список возможных целей заговорщиков неизвестен.

Focus также отмечает, что один из сотрудников немецкой военной разведки пытался помешать расследованию, сообщая группировке о предстоящих обысках и о ходе дела. Ему предъявлены обвинения.