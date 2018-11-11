В Люксембурге установили бюст Юрия Гагарина

В Люксембурге открыли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Он расположен в саду Мондорф-ле-Бен. Об этом сообщает телеканал RTL.

Отмечается, что на церемонии открытия памятника присутствовал почётный гость и космонавт Александр Мисуркин. Также в мероприятии приняли участие посол РФ в Люксембурге Виктор Сорокин, члены российского дипломатического консульства и министры герцогства.

По словам Мискурина, Гагарин открыл космическую эру не только для России, но и для всего мира. Поэтому здесь не должно быть разделения по национальному признаку. Космонавт подчеркнул, что бюст показывает, насколько Россия и Люксембург близки друг с другом в этом понимании.

Ранее сообщалось, что в Сан-Марино установили памятник Юрию Гагарину.