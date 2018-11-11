Это вам не Трамп. Принц Гарри в дождь почтил память погибших на войне

В Британии 10 ноября принц Гарри возложил цветы на стадионе Туикенем под проливным дождём в память о погибших в Первой мировой войне. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что вместе с ним был и премьер-министр Новой Зеландии. Вместе с принцем Гарри они провели минуту молчания.

В этот же день королева Британии Елизавета II возглавила Фестиваль памяти в честь павших на войне. В рамках торжественного мероприятия в Альберт-холле прошёл концерт, который посетили все члены её семьи. На нём выступали Том Джонс, Том Флетчер, Дэнни Джонс и многие другие музыканты.

This evening The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex joined The Queen and other Members of The @RoyalFamily for @PoppyLegion’s annual Festival of Remembrance at the @RoyalAlbertHall. pic.twitter.com/957QRBddET — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 ноября 2018 г.

Ранее во Франции прошли чествования американских солдат, погибших в Первой мировой войне. Президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии из-за небольшого дождя. После чего его действия раскритиковали пользователи Сети.