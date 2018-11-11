Это вам не Трамп. Принц Гарри в дождь почтил память погибших на войне

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Это вам не Трамп. Принц Гарри в дождь почтил память погибших на войне

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Фото © Twitter/Kensington Palace‏

В Британии 10 ноября принц Гарри возложил цветы на стадионе Туикенем под проливным дождём в память о погибших в Первой мировой войне. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что вместе с ним был и премьер-министр Новой Зеландии. Вместе с принцем Гарри они провели минуту молчания.

В этот же день королева Британии Елизавета II возглавила Фестиваль памяти в честь павших на войне. В рамках торжественного мероприятия в Альберт-холле прошёл концерт, который посетили все члены её семьи. На нём выступали Том Джонс, Том Флетчер, Дэнни Джонс и многие другие музыканты.

Ранее во Франции прошли чествования американских солдат, погибших в Первой мировой войне. Президент США Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии из-за небольшого дождя. После чего его действия раскритиковали пользователи Сети.

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