"Для меня это конец". Беллью решил завершить карьеру после поражения от Усика

Британский спортсмен назвал выигравшего в поединке украинского соперника "исключительным боксёром" и "величайшим человеком".

Британский боксёр Тони Беллью объявил о завершении спортивной карьеры после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком, пишет портал Boxingscene. При этом проигравший противник отметил, что уважает победителя.

— Я старался изо всех сил и отдал всё, что у меня есть. Усик — исключительный боксёр, он заслуживает аплодисменты, которые получает. Я проиграл величайшему человеку, с которым когда-либо выходил на ринг, желаю ему всяческих успехов в дальнейшем. Для меня же это определённо конец, — заявил Беллью.

Как ранее сообщал Лайф, поединок между британцем и украинцем в Манчестере закончился победой Усика, который, таким образом, защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.