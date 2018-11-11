Одиночество в Сети. Психологи рассказали об опасности Instagram и Facebook

Учёные считают, что ограничение использования социальных сетей примерно до 30 минут в день может привести к значительному улучшению состояния.

Активное использование соцсетей, таких как Facebook, Instagram и Snapchat, делает человека более одиноким, а также ведёт к депрессии. К таким выводам пришли психологи из Пенсильванского университета, сообщает Journal of Social and Clinical Psychology.

В рамках исследования учёные разделили 143 студента Пенсильванского университета на две группы. Первая пользовалась соцсетями как обычно, а вторая сократила время на каждую из трёх платформ — Facebook, Instagram и Snapchat — до 10 минут в день. Такой режим продолжался три недели.

В результате студенты из второй группы чувствовали себя менее одинокими, чем представители первой, а также продемонстрировали меньше симптомов депрессии. При этом обе группы стали менее тревожными, это, по мнению психологов, говорит о повышении самоконтроля у всех молодых людей, участвовавших в эксперименте.

— Это иронично, что меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким. Объяснение этому уже предложили некоторые специалисты, предположив, что причина тому — подсознательное сравнивание. Когда человек смотрит на события в жизни других людей, ему кажется, что все остальные живут лучше него, — подытожила руководитель группы исследователей Мелисса Хант.