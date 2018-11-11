Из Южной Кореи в КНДР вылетел военный самолёт... с мандаринами

Фрукты направили в Пхеньян, после того как Сеул получил от страны-соседа партию деликатесных грибов.

Из Южной Кореи в Северную в воскресенье отправился военно-транспортный самолёт с партией мандаринов на борту. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По данным ведомства, в ближайшее время в Пхеньян вылетят ещё три таких рейса. В общей сложности планируется доставить 200 тонн фруктов.

Как ранее писал Лайф, в сентябре Ким Чен Ын подарил Южной Корее две тонны деликатесных грибов мацутакэ. Они предназначены членам разделённых семей, которым не удаётся встретиться с родственниками на Севере.