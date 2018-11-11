Хэмилтон обвинил Сироткина в неуважении в квалификации Гран-при

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что русский гонщик Williams Сергей Сироткин неуважительно себя повёл в квалификации этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при в Бразилии. Об этом сообщает Crash.net.

Он отметил, что все на тот момент находились на прогревочном круге.

— Я хотел убедиться, что у меня будет разрыв с другими машинами, но внезапно увидел приближающийся болид на высокой скорости. Я ушёл влево, но и он ушёл влево, — сказал Хэмилтон.

Он также отметил, что Сироткин не находился на быстром круге.

В свою очередь русский гонщик заявил, что Хэмилтон увидел его в последний момент и пытался избежать столкновения. По словам пилота, пятикратный чемпион мира открыл ему траекторию для манёвра, но в итоге пришлось проехать по траве.

— Мой круг был испорчен, — заключил Сироткин.