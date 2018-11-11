Явка на досрочном голосовании в Хакасии составила 42,8%

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах главы Хакасии составила 42,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу избиркома республики Александра Чуманина.

Досрочное голосование проходило в 22 отдалённых и труднодоступных населённых пунктах региона, где проживает более 800 человек. За два дня — 9 и 10 ноября — в нём приняли участие 42,8% от этого числа избирателей.

Напомним, в 8:00 11 ноября (4:00 мск) в Хакасии начали работу 388 участков. Раньше на два часа открылись два из них — в городе Черногорске. Это было сделано для того, чтобы дать возможность проголосовать местным шахтёрам, которые рано заступают на смену.

Второй тур выборов главы Хакасии проходит при единственном кандидате — коммунисте Валентине Коновалове. Он выиграет, если наберёт более 50% голосов.