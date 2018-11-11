Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания российского журналиста в США

Посольство РФ в США проверяет информацию о задержании в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

— В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении.

Также посольство порекомендовало гражданам РФ в подобных случаях сразу требовать связи с российскими дипломатами.