Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания российского журналиста в США

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Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания российского журналиста в США

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Фото: © Twitter/Общественная палата‏

Посольство РФ в США проверяет информацию о задержании в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

— В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении.

Также посольство порекомендовало гражданам РФ в подобных случаях сразу требовать связи с российскими дипломатами.

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