Цеповяза в воскресенье переведут из штрафного изолятора в обычную камеру

Адвокат члена кущёвской группировки, обедавшего в тюрьме крабами и икрой, пожаловался на подавленное состояние подзащитного.

На отбывающего наказание в Амурской области Вячеслава Цеповяза оказывают моральное давление. Об этом заявил РИА "Новости" его адвокат Роман Боков. Он также сообщил, что в воскресенье заканчивается трёхдневный срок пребывания осуждённого в штрафном изоляторе.

— Сегодня должны перевести его в обычную камеру, трое суток заканчиваются сегодня, об этом я узнаю завтра, завтра поеду к нему. Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определённым моральным, — рассказал Боков.

Как ранее писал Лайф, в распоряжение СМИ в начале ноября попали скандальные снимки, на которых член банды Цапков Вячеслав Цеповяз обедает в тюрьме крабами, шашлыком и красной икрой.

Позже стало известно, что бывшая жена Цеповяза ежемесячно отправляла экс-супругу в колонию в среднем по 250 тысяч рублей.

В колонию после этого с проверкой выехала прокуратура, а на сотрудников завели уголовные дела о превышении полномочий.