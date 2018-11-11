В Москве на площади 200 кв. метров горит ангар

В Москве горит одноэтажный металлический амбар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошёл на улице Адмирала Корнилова, владение 5. На данной территории находятся различные строительные магазины. Отмечается, что площадь пожара составляет около 200 кв. метров.
Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока нет.
По данным МЧС, в 06:36 по московскому времени пожар удалось локализовать.
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