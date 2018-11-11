Число погибших от Эболы в Конго превысило 200 человек

Нынешнюю вспышку смертельной лихорадки, с которой не удаётся справиться властям, назвали сильнейшей в истории страны.

Число случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола в Конго достигло 326, из них 201 закончился гибелью заболевших. Такие данные сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

— Никакая другая эпидемия в мире не была столь сложной, как та, что мы переживаем сейчас, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что вирус распространился по провинциям Северное Киву и Итури. По данным Reuters, борьбу с эпидемией осложняют боевые действия и сопротивление местных жителей медицинским работникам.

Нынешнюю вспышку Эболы также назвали одной из самых страшных в истории африканского континента. По количеству заразившихся она на третьем месте после той, которую пережила Западная Африка в 2013–2016 годах (тогда заболели 28 тысяч человек) и эпидемии в Уганде в 2000 году (425 случаев заражения).

Отметим, что в Конго с 1976 года случилось уже десять вспышек Эболы.

Как ранее писал Лайф, новую эпидемию лихорадки зафиксировали в августе. Эпицентр вспышки находится в зоне вооружённого конфликта на границе с Раундой и Угандой.