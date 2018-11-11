СМИ: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit

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СМИ: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

ЕС отклонил ключевое предложение премьер-министра Британии Терезы Мэй по Brexit. Об этом сообщает газета Sunday Times.

Отмечается, что она надеялась объединить свой кабинет и преодолеть барьер в переговорах с Евросоюзом. А именно: создать независимый механизм для решения таможенных споров. Предполагается, что таким образом Тереза Мэй хотела избежать жёсткой границы с Северной Ирландией.

В Брюсселе же заявили, что следить за всеми соблюдениями решений по Brexit можно только в рамках Европейского суда. Также четверо министров, которые против выхода Британии из ЕС, готовы покинуть правительство Терезы Мэй.

Газета Telegraph сообщает, что против плана премьер-министра по Brexit проголосуют некоторые евроскептики партии Тори и члены Демократической юнионистской партии.

Напомним, что Британия хочет выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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