В Омской области во время пожара погибли два ребёнка и их отец

Во время пожара в частном доме посёлка Октябрьский погибли два несовершеннолетних мальчика 9 и 13 лет и их 38-летний отец. Об этом сообщает СК РФ по Омской области.

По версии следствия, в двухквартирном частном доме загорелось помещение в кочегарке на веранде. Мужчина проснулся от дыма и пытался всё потушить. В это время его супруга успела вынести 10-летнего сына из огня. Когда же отец зашёл в комнату за двумя другими детьми, они не смогли выйти из-за сильного задымления.

Отмечается, что спасённому мальчику, получившему ожоги, уже оказана медицинская помощь. Его мама не пострадала.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. При этом площадь возгорания составила 24 кв. метра.