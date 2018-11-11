Загорски и Гурейро заняли второе место на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы по итогам ритмического и произвольного танцев набрали 183,05 балла.

Дуэт российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занял второе место в танцах на льду на этапе серии Гран-при в японской Хиросиме.

Первое место взяли американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер (184,63 балла), на третьем — их соотечественники Рэйчел и Майкл Парсонс (178,64).

Ещё один российский дуэт — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — занял седьмое место (159,96).

Напомним, после ритм-танца Загорски и Гурейро занимали первое место на этапе Гран-при в Японии. Это второй этап, в котором пара принимает участие, ранее они заняли третье место на "Скейт Америка".

Следующий этап Гран-при пройдёт в Москве с 15 по 18 ноября.