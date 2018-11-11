Не сдержал эмоции. Беллью расплакался после поражения от Усика

Британский боксёр Тони Беллью расплакался после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком. Эмоциональное видео опубликовано в аккаунте журнала Bible of Boxing в "Твиттере".
. Tony Bellew after losing to USYK. Heartbreaking to see bellew like this. Regardless bellew dared to be great. RESPECT #Boxing pic.twitter.com/gKDPtyb6hB— Bible of Boxing (@ringmagazine) 10 ноября 2018 г.
На кадрах видно, как команда успокаивает и поддерживает спортсмена.
Ранее сообщалось, что Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде. После этого британский боксёр заявил, что завершает свою спортивную карьеру.
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