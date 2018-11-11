Не сдержал эмоции. Беллью расплакался после поражения от Усика

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Не сдержал эмоции. Беллью расплакался после поражения от Усика

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Британский боксёр Тони Беллью расплакался после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком. Эмоциональное видео опубликовано в аккаунте журнала Bible of Boxing в "Твиттере"‏.

На кадрах видно, как команда успокаивает и поддерживает спортсмена.

Ранее сообщалось, что Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде. После этого британский боксёр заявил, что завершает свою спортивную карьеру.

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