Анна Герман высказалась и о Донбассе, отметив, что киевские власти допустили много "глупых решений" в этом регионе.

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что, находясь в составе Украины, Крым был "жемчужиной в короне" этой страны. В эфире телеканала NewsOne она сказала также, что украинцы жалеют об утрате полуострова.

— Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять. И, конечно, каждый украинец хотел бы, чтобы Крым был украинским, — заявила она.

Герман выразила мнение, что когда-нибудь полуостров "станет частью Украины", но для этого "необходимо найти компромисс".

— Возможно, стоит искать какую-то формулу, думать над компромиссом, чтобы на то время, пока будут идти дискуссии о компромиссе, закончить войну в Донбассе, — сказала она, подчеркнув, что произошедшее в регионе стало причиной "глупых решений Киева".

Это же, считает Герман, отпугнуло людей. Возвращаясь к вопросу о Крыме, экс-депутат заявила, что полуостров проголосовал за воссоединение с Россией, "потому что был напуган и боялся войны".

Напомним, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году после того, как в регионе прошёл референдум. За воссоединение проголосовало более 95% жителей региона. В том же году украинские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине.