В избиркоме Хакасии не увидели нарушений, способных повлиять на ход выборов

В избиркоме Республики Хакасия заявили об отсутствии жалоб на нарушения, способные повлиять на ход голосования на повторных губернаторских выборах.

— Пока жалоб о нарушениях, способных повлиять на ход голосования на выборах главы региона, к нам не поступало, — цитирует представителя пресс-центра "Интерфакс-Сибирь".

Напомним, в Хакасии сегодня, 11 ноября, открылись 388 избирательных участков для голосования во втором туре губернаторских выборов. В бюллетенях значится единственный кандидат — выдвинутый от КПРФ Валентин Коновалов — и две графы — за и против него. Для победы депутату необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. В местном избиркоме прогнозируют высокую явку.