Во втором туре выборов главы Хакасии жители голосуют активнее, чем в первом

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Во втором туре выборов главы Хакасии жители голосуют активнее, чем в первом

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

В избиркоме республики также добавили, что на участках для голосования всё спокойно.

Замглавы избиркома Хакасии Ирина Адмаева сообщила, что во втором туре выборов главы республики жители голосуют активнее, чем в первом.

— Явка на 12:00 (08:00 мск) составляет 14,65%, — заявила она в ходе брифинга. — На 9 сентября на это время было 12,95%.

Адмаева подчеркнула, что на избирательных участках спокойно, жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования, на текущий момент нет.

Как ранее писал Лайф, во втором туре принимает участие один кандидат — Валентин Коновалов (КПРФ).

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