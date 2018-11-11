Пушилин проголосовал на выборах в ДНР

Врио главы ДНР выразил надежду на высокую явку и на социальную ответственность граждан.

Денис Пушилин проголосовал на выборах главы и депутатов парламента Донецкой Народной Республики (ДНР). Вместе с супругой политик прибыл на избирательный участок в здании школы № 64 в Донецке.

Перед тем как отдать свой голос, врио главы ДНР выразил надежду на высокую явку, на социальную ответственность граждан республики.

Напомним, 11 ноября в ДНР проходят выборы главы и депутатов Народного совета. На пост руководителя республики претендует пять кандидатов: Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. На места в Народном совете ДНР — общественные движения "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".