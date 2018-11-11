Премьер Израиля подтвердил, что не планирует переговоров с Путиным в Париже

В то же время Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отдельно встретиться с президентом Франции.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил, что не планирует переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже. В канцелярии Нетаньяху отметили, что он уважает просьбу французских властей не проводить "сторонних" мероприятий на полях 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В то же время премьер-министр Израиля добавил, что программой поездки запланирована отдельная встреча с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

— Есть много важных вопросов, которые надо обсудить, но важна сама суть того, чтобы быть там, — приводит слова Нетаньяху его канцелярия. — Я, как обычно, буду с большой гордостью представлять Государство Израиль.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 11 ноября, однако позже пресс-секретарь российского лидера сообщил, что подобная встреча не планировалась.