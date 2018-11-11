"Исторический момент". Пасечник проголосовал на выборах в ЛНР

Государственный деятель отметил, что отдал свой голос "за свободу, за независимость, за мир".

И. о. главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник проголосовал на выборах лидера ЛНР и депутатов Народного совета. Политик отдал свой голос на одном из избирательных участков Луганска.

— Это, конечно же, исторический момент. Сегодня весь Донбасс и я в частности реализовал своё право, предусмотренное Конституцией ЛНР: проголосовал за нашу свободу, за нашу независимость, за мир, проголосовал за интеграцию с РФ, — сказал врио главы республики журналистам.

Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что народ Донбасса должен сам определять свою судьбу и никто не вправе ему в этом препятствовать.

На должность руководителя ЛНР претендует четыре человека: Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун. В парламентских выборах участвуют возглавляемое врио главы республики общественное движение "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".