Путин утвердил состав ряда межведомственных комиссий Совбеза России

Замминистра иностранных дел России и начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначены заместителями председателя комиссии.

Президент России Владимир Путин утвердил состав ряда межведомственных комиссий Совета безопасности. Соответствующие документы опубликованы на сайте интернет-портала правовой информации.

Согласно указу, заместитель секретаря Совбеза РФ назначен председателем межведомственной комиссии СБ по проблемам СНГ. На должность заместителей председателя комиссии утверждены замглавы МИД РФ и начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Заместитель секретаря Совбеза РФ вошёл в состав комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах в должности председателя. Зампредседателя комиссии по согласованию стал председатель Комитета Совфеда по экономической политике.

Председателем межведомственной комиссии по информационной безопасности Путин утвердил заместителя секретаря СБ. Его заместителями назначены замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и руководитель службы ФСБ России.

Глава МВД РФ назначен на должность председателя комиссии по общественной безопасности, его заместителем стал заместитель генерального прокурора России.

Ранее Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики.