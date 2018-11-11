Назван лучший российский город для шопинга

Сегодня, во Всемирный день покупок, сайт Tvil.ru опубликовал рейтинг самых лучших для шопинга городов России. Его подготовили путём опроса пользователей в социальных сетях.
На первом месте оказалась Москва, её выбрали 53% участников опроса. На втором — Санкт-Петербург с 26% голосов, и на третьем месте оказался Сочи с 15% голосов.
В первую пятёрку также вошли Казань и Калининград. Однако в них любят шопинг лишь по 3% опрошенных.
Напомним, мы писали, как опытные путешественники экономят на новогодних турпоездках.
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