Назван лучший российский город для шопинга

В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи, в пятёрку — также Калининград и Казань.

Сегодня, во Всемирный день покупок, сайт Tvil.ru опубликовал рейтинг самых лучших для шопинга городов России. Его подготовили путём опроса пользователей в социальных сетях.

На первом месте оказалась Москва, её выбрали 53% участников опроса. На втором — Санкт-Петербург с 26% голосов, и на третьем месте оказался Сочи с 15% голосов.

В первую пятёрку также вошли Казань и Калининград. Однако в них любят шопинг лишь по 3% опрошенных.

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