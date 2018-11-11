Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

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Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

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Президент крупнейшего международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс скончался 10 ноября из-за осложнений, вызванных раком мозга. О его смерти сообщается в официальном аккаунте фестиваля в "Твиттере".

— Джон умер в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга, — говорится в сообщении.

Comic-Con — крупнейший в мире ежегодный фестиваль поп-культуры. Мероприятие проходит в американском городе Сан-Диего в Калифорнии и посвящено в основном новинкам в мире комиксов и видеоигр. Роджерс стал президентом фестиваля в 1986 году и с тех пор ежегодно повторно избирался на эту должность.

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