Умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

Президент крупнейшего международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс скончался 10 ноября из-за осложнений, вызванных раком мозга. О его смерти сообщается в официальном аккаунте фестиваля в "Твиттере".
It is with profound sadness that we announce the passing of John Rogers, President of Comic-Con.— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 ноября 2018 г.
John died on Saturday, November 10, 2018 as a result of complications from glioblastoma, an aggressive form of brain cancer. pic.twitter.com/qQnLsCvIjH
— Джон умер в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластомы — агрессивной формы рака мозга, — говорится в сообщении.
Comic-Con — крупнейший в мире ежегодный фестиваль поп-культуры. Мероприятие проходит в американском городе Сан-Диего в Калифорнии и посвящено в основном новинкам в мире комиксов и видеоигр. Роджерс стал президентом фестиваля в 1986 году и с тех пор ежегодно повторно избирался на эту должность.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени