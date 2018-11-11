В ЛНР явка на выборы за два часа составила 18%

На пост главы республики претендуют Леонид Пасечник, Людмила Руснак, Наталья Сергун и Олег Коваль.

В ЛНР явка на выборы главы республики и депутатов на 10:00 (совпадает с мск) составила 18%. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

— По состоянию на 10:00 на выборы главы и депутатов Народного совета Луганской Народной Республики явка составляет 18% от общего числа избирателей Луганской Народной Республики, — приводит её слова Луганский информационный центр.

Напомним, в ЛНР на пост главы республики претендуют врио Леонид Пасечник, председатель движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак, глава профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун, а также руководитель комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль.

Ранее Лайф писал, что Пасечник на выборах уже проголосовал.