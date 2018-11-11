Названа причина крушения в США военного самолёта C-130 Hercules

Крушение американского военно-транспортного самолёта С-130 Hercules в городе Саванна 2 мая, в результате которого погибло девять человек, произошло по вине пилотов. Об этом пишет местная газета со ссылкой на отчёт совета по расследованию происшествий ВВС США.
Согласно выводам следствия, экипаж С-130 "не смог подготовиться к чрезвычайным ситуациям, должным образом не реагировал после взлёта и не смог прервать полёт", из-за чего произошло крушение.
Напомним, военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился 2 мая. На борту воздушного судна находились четыре пассажира и пять членов экипажа, все погибли. Самолёт рухнул на автомагистраль в штате Джорджия вскоре после взлёта. Он направлялся в Аризону на так называемую свалку авиационной техники, находящуюся на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан.
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