Названа причина крушения в США военного самолёта C-130 Hercules

Воздушное судно с 9 людьми на борту рухнуло на автомагистраль в штате Джорджия вскоре после взлёта.

Крушение американского военно-транспортного самолёта С-130 Hercules в городе Саванна 2 мая, в результате которого погибло девять человек, произошло по вине пилотов. Об этом пишет местная газета Savannah Morning News со ссылкой на отчёт совета по расследованию происшествий ВВС США.

Согласно выводам следствия, экипаж С-130 "не смог подготовиться к чрезвычайным ситуациям, должным образом не реагировал после взлёта и не смог прервать полёт", из-за чего произошло крушение.

Напомним, военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился 2 мая. На борту воздушного судна находились четыре пассажира и пять членов экипажа, все погибли. Самолёт рухнул на автомагистраль в штате Джорджия вскоре после взлёта. Он направлялся в Аризону на так называемую свалку авиационной техники, находящуюся на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан.