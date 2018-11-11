Премьер Чехии предложил выделять беднякам деньги из военного бюджета

Он считает, что нужно задуматься, зачем государства тратят 1,75 триллиона долларов каждый год на оружие.

На Парижском форуме мира, который состоится сегодня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложит мировому сообществу выделить деньги из военных бюджетов государств странам, где проживает много бедных.

— Ежегодно на вооружение тратится $1750 млрд. Это гигантская сумма. Нужно задуматься, почему мы, собственно говоря, раскручиваем гонку вооружений и кто наш враг, — отметил Бабиш.

Он считает, что Парижский форум мира является той площадкой, где можно поднять этот вопрос.

— Я обязательно об этом буду говорить, — подчеркнул глава правительства.

Парижский форум мира работает над предложениями по снижению международной напряжённости. Заседания с участием лидеров ряда стран пройдут в выставочном центре "Гранд-аль" в столичном парке Ла-Вилетт.

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