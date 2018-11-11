В Хакасии сообщают о нарушениях на выборах со стороны КПРФ

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В Хакасии сообщают о нарушениях на выборах со стороны КПРФ

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

На опубликованных видеороликах видны микроавтобусы с символикой партии, а также люди, которые агитировали за Валентина Коновалова.

В Хакасии сообщают о нарушениях со стороны КПРФ во втором туре на выборах главы республики. Об этом говорится в микроблоге члена Общественной палаты России, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.

— Пришли сообщения об открытой агитации Коновалова на участке № 159 и 161 в г. Черногорске, — написал Григорьев, опубликовав видеоролик, на котором женщина рассказывает, что стояла с портретом кандидата на избирательном участке.

Григорьев также отметил, что нарушения были и накануне голосования. В день тишины на сельхозрынке шла раздача печатной продукции с агитацией за Коновалова.

— Только официально указан тираж в 70 тысяч экземпляров, — отметил он.

Напомним, коммунист Валентин Коновалов — единственный, кто претендует на пост главы республики. В бюллетене предлагается проголосовать за или против его кандидатуры.

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