"Руки прочь от Москвы!" В билбордах Порошенко увидели двойной смысл

Авторов плакатов даже в шутку заподозрили в диверсии — якобы они решили "слить" лидера Незалежной до начала выборов.

На улицах Киева появились билборды президента Украины Петра Порошенко со слоганом "Геть вiд Москви!", двусмысленность которого насмешила пользователи соцсетей.

— "Руки прочь от Москвы", как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко, — написал блогер Денис Гороховский.

Подписчики его поддержали, а некоторые в шутку предложили изменить территориальное расположение конструкций. Как считает пользователь Анна Полунина, билборды с двусмысленным слоганом хорошо бы смотрелись по пути следования поезда Львов — Москва. Некоторые юзеры в шутку заподозрили авторов плакатов в диверсии — якобы политтехнологи попросту решили "слить" Порошенко до начала выборов.

— Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Порошенко говорит: "Руки прочь от Москвы!", то я, как обычно, совершенно безвозмездно поддержу президента, — иронизирует ещё один комментатор.

Между тем "Геть вiд Москви!" — это довольно известная фраза украинского поэта-коммуниста 1920–1930-х годов Николая Хвылевого. Она касалась вопроса, какими произведениями руководствоваться при возрождении литературы Незалежной — российскими или европейскими.