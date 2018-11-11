В Чите спасли примёрзшую ко льду собаку — видео

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В Чите спасли примёрзшую ко льду собаку — видео

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Фото: © ГУ "Забайкалпожспас"

Спасатели проводили патруль прибрежной зоны и обнаружили, что животное застряло хвостом и задними лапами в замёрзшей воде.

В Чите на озере Кенон спасли вмёрзшую в лёд собаку, сообщает издание "Заб.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ "Забайкалпожспас".

<p>Фото: © ГУ &#34;Забайкалпожспас&#34;</p>

— В ходе очередного объезда прибрежной зоны озера Кенон спасателями была замечена собака, которая лежала на одном месте долгое время, — говорится в сообщении.

С помощью имеющихся инструментов спасатели освободили собаку. Её доставили на берег, согрели и покормили, после чего отпустили, убедившись, что её жизни ничего не угрожает.

<p>Фото: © ГУ &#34;Забайкалпожспас&#34;</p>

По данным синоптиков, в Чите сейчас примерно пять градусов ниже нуля, ночью температура опускалась до минус восьми градусов, сообщает ТАСС.

Ранее Лайф рассказывал о жительнице США, спасшей брошенного пса, который так долго голодал, что забыл, как есть.

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