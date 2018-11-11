В ДНР заявили о сбоях в работе украинского сотового оператора Vodafone

В день выборов в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью пропала связь у украинского сотового оператора Vodafone. Как сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР, причиной сбоев может быть повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском.
— По всей территории ДНР отсутствует сигнал украинского оператора Vodafone, — рассказал представитель ведомства.
Сегодня, 11 ноября, в Донецкой и Луганской народных республиках проходят выборы глав и депутатов парламентов. Свои голоса уже отдали врио глав двух стран Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Утром пользователи Vodafone по всему Донбассу начали массово жаловаться на отсутствие связи.
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