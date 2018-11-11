День холостяка принёс Alibaba Group $10 миллиардов уже в первый час распродажи

Представители компании рассказали, что в акции приняли участие 19 тысяч брендов из 75 стран.

В Китае за первый час продажи в ежегодный День холостяка ретейлеры Alibaba Group заработали 10 млрд долларов. Об этом сообщает портал Ecns.cn.

День холостяка — китайский аналог "Чёрной пятницы", акция проводится с 2009 года. В этом году суммарные продажи на площадке Tmall, принадлежащей Alibaba Group, достигли 10 млрд юаней (1,44 млрд долларов) за первые две минуты с момента запуска акции.

За первый час ретейлеры заработали 69 млрд юаней (9,92 млрд долларов), что на 21% больше, чем в прошлом году (57 млрд юаней). По словам представителей Alibaba Group, в 2018 году в распродаже приняли участие 19 тысяч брендов из 75 стран.