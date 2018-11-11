Нового командующего войсками ЗВО Журавлёва представили личному составу

Назначенного на должность командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлёва представили личному составу. Церемонию представления провёл замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Замглавы Минобороны отметил, что Журавлёв проявил свои лучшие профессиональные качества в ходе выполнения боевых и специальных задач в Сирии в должности командующего группировкой войск, за что он удостоен звания Героя России. Также новый командующий войсками ЗВО показал себя грамотным военачальником, имеющим широкое оперативное мышление, способным чётко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач. Булгаков привёл в качестве яркого примера этому учения "Восток-2018".
Журавлёв был назначен командующим войсками ЗВО указом президента РФ Владимира Путина.
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