В Иркутске экстренно сел летевший из Парижа в Шанхай самолёт Air France

На борту лайнера находилось 280 человек, в том числе члены экипажа. Все они расселены.

В Иркутске экстренно сел самолёт компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Шанхай. Как сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта, внутри самолёта произошло задымление, причина этого устанавливается.

— Самолёт Boeing-777 компании Air France приземлился благополучно, — приводит РИА "Новости" слова представителя воздушной гавани. — Все пассажиры расселены. Часть — в гостинице аэропорта, часть — в городе.

На борту самолёта находилось 280 человек, в том числе члены экипажа.