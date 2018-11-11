В Иркутске экстренно сел летевший из Парижа в Шанхай самолёт Air France

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В Иркутске экстренно сел летевший из Парижа в Шанхай самолёт Air France

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Фото: ©Pixabay

На борту лайнера находилось 280 человек, в том числе члены экипажа. Все они расселены.

В Иркутске экстренно сел самолёт компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Шанхай. Как сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта, внутри самолёта произошло задымление, причина этого устанавливается.

— Самолёт Boeing-777 компании Air France приземлился благополучно, — приводит РИА "Новости" слова представителя воздушной гавани. — Все пассажиры расселены. Часть — в гостинице аэропорта, часть — в городе.

На борту самолёта находилось 280 человек, в том числе члены экипажа.

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