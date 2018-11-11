В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Синоптики отметили, что предыдущий температурный минимум в Москве был установлен 31 октября.

В Москве ночь на воскресенье, 11 ноября, стала самой холодной с начала осени, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы. Температура опустилась до –2,3 градуса.

— Это самое низкое показание температуры, зафиксированное в городе с начала нынешней осени, — сообщили синоптики.

В Метеобюро уточнили, что до этого самая холодная ночь с начала осени была 31 октября, когда воздух охладился до –2 градусов. С 11 ноября среднесуточная температура будет держаться в основном ниже нуля.

В ночь на понедельник ожидается –4... –6 градусов, по области похолодает до –9 градусов. Атмосферное давление достигнет 771 мм рт.ст., что существенно выше нормы.