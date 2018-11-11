Макрон заявил, что не любит решать дипломатические вопросы через Twitter

В то же время французский лидер добавил, что не считает себя тем, кто должен комментировать сообщение Дональда Трампа в соцсети.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что дипломатические вопросы предпочитает решать лично, а не через "Твиттер". Об этом он сказал в ходе интервью телеканалу CNN.

— Я всегда предпочитаю прямое обсуждение или ответы на вопросы, а не делать дипломатию через "Твиттер", — отметил французский лидер.

В то же время Макрон добавил, что не считает себя тем, кто должен комментировать сообщение своего американского коллеги Дональда Трампа в соцсети.

Напомним, ранее президент Франции предложил создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США. Глава Белого дома отреагировал на это предложение публикацией в "Твиттере" — Трамп назвал "очень оскорбительной" идею Макрона.

Накануне у двух президентов состоялись переговоры. Макрон назвал Трампа хорошим другом и похлопал по коленке. В ходе интервью CNN французский лидер заявил, что у него с состоялась "хорошая дискуссия" с президентом США.