В рамках визита российский лидер возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса.

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Из аэропорта глава государства на автомобиле из серии "Кортеж" отправится в Елисейский дворец.

Всего на торжествах ожидается порядка 50 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций. После того как гости соберутся в Елисейском дворце, они посетят церемонию празднования, в рамках которой предусмотрены военная церемония, театрализованное представление и выступление французского президента.

В рамках визита в Париж Путин возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции вместе с французскими войсками во время Первой мировой войны.