Явка на выборы в ДНР превысила 40%

Больше всего жителей отдало свои голоса в Горловке, в Новоазовском и Тельмановском районах.

Явка избирателей на выборы главы и депутатов парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) превысила 40%. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома ДНР.

На территории республики работает 408 избирательных участков. Самый высокий уровень явки на данный момент в Горловке, в Новоазовском и Тельмановском районах — 45,71%, 45,17% и 43,26% соответственно.

Напомним, 11 ноября в ДНР проходят выборы главы и депутатов Народного совета. На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. На места в Народном совете ДНР — общественные движения "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс".