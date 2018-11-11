Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию с убийством саудовского журналиста Хашогджи

Отмечается, что турецкий лидер передал Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Англии запись пыток журналиста.

В музее Орсэ в Париже на ужине в преддверии мероприятий, посвящённых столетию со дня окончания Первой мировой войны, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на представителя Белого дома Сару Сандерс.

— Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашогджи, — заявила Сандерс в интервью газете.

За несколько часов до вылета в Париж турецкий лидер подтвердил существование аудиозаписи, где зафиксированы пытки и смерть журналиста. Эрдоган передал запись представителям других стран.

— Мы передали её Саудовской Аравии, США, немцам, французам, англичанам, мы дали её всем им, — рассказал турецкий президент.

Журналист Хашогджи работал обозревателем американской газеты Washington Post, с 2017 года он проживал в США. 2 октября пропал в Турции. Аудиозапись подтверждает, что после того как Хашогджи зашёл в консульство 2 октября, он был убит и расчленён.

Напомним, король Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд намерен наказать тех, кто несёт ответственность за это убийство.