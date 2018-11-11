Явка на выборы в ЛНР к полудню составила 43%

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Явка на выборы в ЛНР к полудню составила 43%

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Фото: © РИА Новости

На должность главы республики претендует четыре человека: Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун.

Явка на выборы главы и депутатов Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) к полудню составила 43%. Об этом сообщает Центризбирком ЛНР.

— На 12:00 на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР явка составляет 43% от общего числа избирателей, — говорится в сообщении.

На территории республики работает 318 избирательных участков. Безопасность на выборах обеспечивают сотрудники МВД и МЧС ЛНР. Все участковые избиркомы работают в штатном режиме.

На должность лидера ЛНР претендует четыре человека: Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун. В парламентских выборах участвуют возглавляемое врио главы республики общественное движение "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

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