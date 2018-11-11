В ОПЕК+ поддержали идею сократить добычу на 1 млн баррелей

По словам министра нефти, поставки находятся на высоком уровне и на рынке наблюдаются переизбыток.

Большинство стран — участниц ОПЕК+ выступили за идею сокращения добычи топливного сырья. Об этом рассказала журналистам министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи во время заседания мониторингового комитета в Абу-Даби, передаёт ТАСС.

— Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на один миллион баррелей в сутки — хорошее начало, — сказал Ар-Румхи.

Министр сообщил, что большинство нефтедобывающих стран поддержали инициативу. По его словам, поставки находятся на высоком уровне и на рынке стал наблюдаться переизбыток.

По мнению министра, идея о сокращении будет обсуждаться сегодня на встрече мониторингового комитета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширять сотрудничество России и ОПЕК.