Украсть за две минуты. На юге Москвы из банкомата похитили 8 миллионов рублей

Отмечается, что преступники находились в холле отделения кредитной организации 9 ноября с 21:43 до 21:45.

В московском районе Нагатино-Садовники неизвестные вскрыли банкомат и похитили более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

— 9 ноября в период с 21:43 до 21:45 в холле отделения банка неизвестные вскрыли банкомат, откуда похитили бокс-кассеты с денежными средствами, — сообщили в главке.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в отделении одного из банков, расположенных на проспекте Андропова, дом 42, корп. 1. Добыча злоумышленников составила 8 млн и 335,5 тысячи рублей. Московская полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, расследование продолжается.