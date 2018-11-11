Генерал ВСУ обвинил Меркель в срыве вступления Украины в НАТО

Ранее депутат Верховной рады обвинил канцлера Германии в том, что Украина потеряла Крым.

Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в срыве планов украинских властей на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

— У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению, — сказал он.

Напомним, в 2014 году украинский парламент внёс поправки в два закона, тем самым отказавшись от внеблокового статуса государства. Двумя годами позже — в 2016-м — Рада одобрила изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики Украины.

По мнению экспертов, страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Как писал Лайф, ранее депутат Верховной рады обвинил канцлера ФРГ в потере Крыма.