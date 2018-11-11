Трамп не пожал руку Порошенко перед парадом в Париже — видео

Президент США Дональд Трамп не поздоровался с украинским лидером Петром Порошенко перед парадом в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Видео опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что хозяин Белого дома с женой Меланьей здоровается с прибывшими на мероприятие зарубежными лидерами. Он пожал руку президенту Франции Эмманюэлю Макрону и поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель. За спиной Трампа стоял и Порошенко, однако его американский лидер оставил без внимания.

В столицу Франции на празднования прибыл и президент РФ Владимир Путин. Перед началом военного парада российский лидер и Дональд Трамп пожали руки.