Активистка Femen выбежала на дорогу перед кортежем Трампа в Париже

В Париже активистка движения Femen с обнажённой грудью выбежала наперерез кортежу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает канал BFMTV.
Девушка преодолела кордон жандармерии, стоявшей вдоль Елисейских полей, и выбежала на дорогу перед лимузином Трампа, выкрикивая фразу "Ненастоящие миротворцы". Полицейские тут же задержали активистку.
Напомним, лидер США прибыл в Париж для участия в мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.
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