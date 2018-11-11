Активистка Femen выбежала на дорогу перед кортежем Трампа в Париже

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Активистка Femen выбежала на дорогу перед кортежем Трампа в Париже

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Девушка прорвалась через кордон охраны, выстроенной по обочине вдоль Елисейских полей.

В Париже активистка движения Femen с обнажённой грудью выбежала наперерез кортежу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает канал BFMTV.

Девушка преодолела кордон жандармерии, стоявшей вдоль Елисейских полей, и выбежала на дорогу перед лимузином Трампа, выкрикивая фразу "Ненастоящие миротворцы". Полицейские тут же задержали активистку.

Напомним, лидер США прибыл в Париж для участия в мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

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